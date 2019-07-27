مقتل كوريين جنوبيين وإصابة عدد من رياضيي الألعاب المائية

سيؤول- الوئام:

قال مسؤول في إدارة الإطفاء إن كوريين جنوبيين قتلا كما أصيب عدد آخر من بينهم رياضيون كانوا يشاركون في بطولة العالم للألعاب المائية عندما انهار طابق علوي في ناد ليلي بمدينة جوانججو بجنوب البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وأضاف المسؤول في إدارة الإطفاء في جوانججو أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص أصيبوا لدى انهيار الطابق في نحو الساعة الثانية من صباح السبت بتوقيت كوريا (1700 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) .

ولم يوضح المسؤول على وجه الدقة عدد الرياضيين المصابين.وتقع جوانججو على بعد نحو 330 كيلومترا جنوبي العاصمة سول

وتستضيف بطولة الألعاب المائية على مدى الأسبوعين الأخيرين وتنتهي البطولة يوم الأحد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن السلطات المحلية أكدت إصابة تسعة رياضيين أجانب من بينهم أربعة من الولايات المتحدة واثنان من نيوزيلندا وواحد من كل من هولندا وإيطاليا والبرازيل.

وأضافت أن كل هؤلاء الرياضيين لاعبو كرة ماء باستثناء البرازيلي.