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قضى أكثر من 200 في تلك المحاولات

البحرية الملكية المغربية تنقذ 242 مهاجراً في المتوسط

البحرية الملكية المغربية تنقذ 242 مهاجراً في المتوسط
weam.co/602738
الرباط- الوئام:

أنقذت البحرية المغربية 242 مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن قوارب مطاطية، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية في ساعة متأخرة الجمعة.

وقالت الوكالة إن المهاجرين، ومن بينهم 50 امرأة و12 طفلا، تم إنقاذهم من عدد من القوارب المطاطية التي كانت تواجه صعوبات.
وأضافت أن “بعضهم كان في حالة صحية متدهورة، تلقوا الاسعافات اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية قبل أن ينقلوا سالمين إلى الموانئ”.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 15 الف من مثل هؤلاء المهاجرين وصلوا إلى إسبانيا حتى الآن هذا العام، 12 ألف منهم عن طريق البحر.

وقضى أكثر من 200 في تلك المحاولات.

وسعيا لوقف تدفق المهاجرين قدم الاتحاد الأوروبي للمغرب العام الماضي 140 مليون يورو لدعم الجهود للتصدي للاتجار بالبشر.

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