شاهد: فعاليات موسم الطائف في مولات الرياض وجدة

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

تفاعل الزوار والمتسوقين مع بوثات موسم الطائف (غير جو) في المولات التجارية بالرياض وجده وذلك خلال تسوقهم بالمولات.

وقد أعجبوا بما تحويه البوثات من استاندات وبروشرات وشخصيات تعبر عن فعاليات موسم الطائف.

وكان لذلك الأثر الفاعل بين الزوار والمتسوقين بالمولات من خلال تناسق العبارات والألوان والصور والشخصيات المعبر عن الموسم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن البرامج والفعاليات التي يقدمها موسم الطائف بهدف جذب الزوار والمتسوقين للموسم والذي ينطلق لأول مرة بهوية جديدة من خلال مهرجان ولي العهد للهجن وسوق عكاظ وقرية ورد وسادة البيد وتنطلق فعاليات الموسم في الفترة من ١-٣١ أغسطس ٢٠١٩.