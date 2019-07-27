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طالب بمؤازرة السعودية ضد ميليشيات الحوثي

رئيس غينيا يدعو إلى مواجهة “الإرهاب الإيراني” في الخليج

رئيس غينيا يدعو إلى مواجهة “الإرهاب الإيراني” في الخليج
weam.co/602775
القاهرة - وكالات - الوئام

دعا الرئيس الغيني ألفا كوندي إلى مواجهة “الإرهاب الإيراني” في منطقة الخليج، ودعم السعودية ومؤازرتها في وجه هذا “الإرهاب”.
وقال الرئيس كوندي، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” نشرته اليوم السبت، إن “إلحاق أي ضرر بالمملكة العربية السعودية، هو اعتداء على الدين الإسلامي، واعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهناك تهوي أفئدة جميع المسلمين”.
وأضاف أن “الإرهاب الذي يستهدف اليوم المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، هو الإرهاب نفسه الذي يهدد بقية العالم، وهو ظاهرة عالمية وخطر كبير يجب الوقوف في وجهه بجدية وحزم، ويتوجب علينا جميعاً الوقوف مع المملكة العربية السعودية، والتضامن معها في وجه هذا الإرهاب”.
وتابع الرئيس الغيني أنه “عندما قررت المملكة العربية السعودية أن تشكل جبهة، وتحالفاً لمحاربة الإرهاب، كانت غينيا سباقة إلى الانخراط في هذا التحالف، وكنا من أولى الدول التي أعلنت دعم جهود المملكة لمواجهة خطر الإرهاب، وهو موقف نابع من قناعتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة الإرهاب بمختلف أنواعه، ومحوريتها في العالم الإسلامي”.

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