اليمن تشدد على تعزيز عمل الأمم المتحدة في موانئ الحديدة

موسكو - وكالات - الوئام

أكد سفير اليمن لدى روسيا أحمد سالم الوحيشي حرص الحكومة اليمنية على تعزيز عمل آلية اأامم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة.

جاء ذلك خلال لقائه، ومعه سفراء دول التحالف العربي في روسيا الاتحادية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق اأاوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وأشار الوحيشي، في اللقاء الذي تم الليلة الماضية، إلى أن هذا الأمر لن يتحقق بالشكل المطلوب إلا حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الميليشيا الحوثية من مدينة وموانئ الحديدة، وتنفيذه كما ورد اتفاق ستوكهولم.

واستعرض السفير اليمني، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في بلاده، مؤكداً على أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليها وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار، قبل البدء في أي مراحل لاحقة، والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية.

وفي موضوع آخر، أشار الوحيشي إلى مخاطر تدهور وضع خزان صافر وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول فريق الأمم المتحدة إلى موقع الخزان، برغم موافقة الحكومة وسعيها الحثيث لتفادي الكارثة البيئية الخطيرة التي ستؤثر على اليمن والإقليم.

وقال إن حكومة بلاده تبذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني المطلوب لدفع عجلة التنمية وإعادة البناء، وتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإعمار.

بدوره أكد بوغدانوف أن موقع اليمن في المنطقة التي تشهد التوترات الراهنة يتطلب مزيدا من الدعم لجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام فيها.