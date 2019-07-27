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من المواطنين والمقيمين

“الداخلية” تمنع من لا يحمل تصريحا بالحج من دخول مكة.. وعقوبة مشددة لمن ينقلهم

“الداخلية” تمنع من لا يحمل تصريحا بالحج من دخول مكة.. وعقوبة مشددة لمن ينقلهم
weam.co/602817
واس - الوئام:

إنفاذاً للتعليمات القاضية بضرورة حصول كل من يرغب الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الاجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل حجاجاً قبل حصولهم على تصاريح بالحج، تهيب وزارة الداخلية بعموم المواطنين والمقيمين بالمملكة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام ، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج.

وحذرت في الوقت ذاته مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجاً الى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية بحقهم:

1 – السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

2 – غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و (25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج

3 – ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً.

4 – المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

5 – التشهير بالمخالف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد بأن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً بالحج من الدخول الى مكة المكرمة وإعادتهم من حيث أتوا ، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم . والله ولي التوفيق.

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