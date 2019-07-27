التعليقات: 0

على ريفي حماة وإدلب

المرصد السوري: إصابة 30 ومصرع 3 أطفال في قصف جوي للنظام

المرصد السوري: إصابة 30 ومصرع 3 أطفال في قصف جوي للنظام
weam.co/602819
واس - الوئام:

قتل ثلاثة أطفال على الأقل وأصيب أكثر من 30 شخصًا جراء قصف جوي نفذته طائرات حربية تابعة للنظام السوري على ريفي حماة وإدلب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم، أن طائرات حربية تابعة للنظام السوري نفذت أكثر من 37 غارة جوية صباح اليوم استهدفت خلالها أماكن في أريحا وخان شيخون وأطراف معرة النعمان وكفرعويد في القطاعين الجنوبي والغربي من الريف الإدلبي.

وأشار إلى أن القصف شمل أيضا مناطق بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، لافتا إلى مقتل 3 أطفال، اثنان منهم في مدينة أريحا، وطفل في مزرعة بالقرب من كفرعويد، كما أصيب جراء القصف الجوي من قبل طائرات النظام أكثر من 30 شخصا غالبيتهم في أريحا.

روابط ذات صلة

قادة العالم يؤبنون الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

قادة العالم يؤبنون الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

كلينتون لم تكشف عن مخطط أميركي لإقامة دولة إسلامية في سيناء

كلينتون لم تكشف عن مخطط أميركي لإقامة دولة إسلامية في سيناء

فاردكار: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير قضية الوحدة الأيرلندية

فاردكار: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير قضية الوحدة الأيرلندية

ترامب يرفض إعفاء آبل من الرسوم على المنتجات الصينية

ترامب يرفض إعفاء آبل من الرسوم على المنتجات الصينية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>