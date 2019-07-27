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العملية استهدفت سيارة للجيش

مقتل 6 جنود باكستانيين بهجوم عبر الحدود مع أفغانستان

مقتل 6 جنود باكستانيين بهجوم عبر الحدود مع أفغانستان
weam.co/602824
واس - الوئام:

لقي ستة جنود باكستانيين مصرعهم بهجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم عبر الحدود من أفغانستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن المسلحين نفذوا الهجوم من داخل الأراضي الأفغانية واستهدفوا سيارة للجيش الباكستاني كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وأطلقوا عليها وابلاً من الرصاص ما أدى إلى مقتل ستة جنود باكستانيين.

ودان المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور الهجوم واعتبره محاولة من جانب الأعداء لضرب جهود السلام التي تبذلها باكستان في المنطقة.

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