السودان.. لجنة التحقيق: مقتل 87 شخص وإصابة 168 في فض اعتصام الخرطوم

وكالات - الوئام:

قال رئيس لجنة التحقيق السودانية في فض اعتصام الخرطوم، اليوم السبت، إن 87 شخصاً قتلوا وأصيب 168 آخرون في 3 يونيو، عندما فضت قوات الأمن اعتصاماً للمحتجين.

وأضاف رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام، وأن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية.

وتابع سعيد أن أفراداً من قوات الأمن أطلقوا النار على المحتجين، وأن 3 ضباط خالفوا الأوامر بإدخال قوات إلى موقع الاعتصام، وذكر أيضاً أن أحد الضباط أمر بجلد المحتجين.

وأشار سعيد إلى أن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، وحرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات، كما استمعت إلى 59 شاهداً، واعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين على سجلات المشارح والشرطة.

وكان النائب العام المكلف من قبل المجلس العسكري السوداني عبد الله أحمد عبد الله قد تسلم، الأحد الماضي، تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة من رئيس اللجنة، في وقت تتصاعد فيه احتجاجات متظاهرين يرفعون شعار «العدالة أولاً»، للمطالبة بحق القتلى من المتظاهرين.

ويشار إلى أن لجنة أطباء السودان المركزية (كيان غير رسمي) أعلنت وفاة 117 شخصاً في فض الاعتصام، فيما قالت وزارة الصحة السودانية إن عدد القتلى بلغ 61.