الدفاع المدني يطلق تطبيقا إلكترونيا لإدارة السلامة بـ”عرفات”

مكة - الوئام:

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني بمشعر عرفات بالتعاون مع مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوربا وأمريكا واستراليا تطبيقاً الكترونياً يعنى بأتمتة خدمات الدفاع المدني بالمشعر، ونقلها من الاستخدام التقليدي إلى التعامل الالكتروني.

وفي أول إطلاق لتطبيق الدفاع المدني الجديد اختارت المديرية مؤسسة مطوفي حجاج تركيا كأول شريك لها في التطبيق الذي يبدأ العمل به في حج هذا العام على نطاق المؤسسة في مربعات محددة، قبل أن يتم تعميمه على كافة المؤسسات وشركات الحج في العام القادم.

ويمثل البرنامج قاعدة بيانات تندرج تحتها العديد من المعلومات والخدمات المتعلقة بمكاتب الخدمات الميدانية، إضافة إلى توفير الإحصائيات المتعلقة بأعمال المكاتب في السلامة بمشعر عرفات.

ويشكل التطبيق الذي سيعمل هذا العام مبدئياً على هواتف نظام أندرويد حلقة وصل بين الدفاع المدني ومكاتب الخدمات الميدانية لمعالجة المخالفات، وتطبيق تعليمات السلامة، والحد من المخاطر المتعلقة بأنظمة الكهرباء والتكييف ومخارج الطوارئ وغيرها في مخيمات الحجاج.

ويتم من خلال البرنامج تسجيل مكاتب الخدمات الميدانية بواسطة البريد الإلكتروني الذي يشكل حلقة وصل بين رؤساء المكاتب وبين مسؤولي الدعم الفني للتطبيق في تسهيل الوصول لحل المشاكل، ومواكبة التحديثات.

ويحتوي التطبيق على مواقع المخيمات، وعدد الحجاج والخيام، إضافة إلى جنسيات الحجاج، ومخارج الطوارئ، وأدوات السلامة وأنواعها، وتواريخ آخر صيانة لها.

وأوضح ركن السلامة بمشعر عرفات الدكتور عمار مغربي أن هذه الخطوة تأتي لتطوير الجهود ورقمنتها الكترونيا، ما يسهل عملية التواصل بين منسوبي الدفاع المدني ومسؤولي المخيمات، مؤكداً بذل الكثير من الجهود لإخراج هذا التطبيق إلى النور، متفائلاً بالنتائج التي ينتظر أن يحققها للمديرية ومسؤولي مخيمات الحجاج.