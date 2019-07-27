لأول مرة .. إنشاء جمعية متخصصة لرعاية المرضى النفسيين في المدينة

الوئام-متابعات

أعلنت إمارة المدينة المنورة إنشاء جمعية متخصصة لرعاية المرضى النفسيين “إيواء” في المدينة المنورة لتقوم بخدمتهم في الرعاية والايواء والتأهيل وتوفير جميع الخدمات لهم.

وقالت وزارة العمل إن الجمعية تعد الأولى من نوعها التي تُعني بالمرضى النفسيين بمنطقة المدينة المنورة ولتكون حاضنة لهم