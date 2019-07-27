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إيواء

لأول مرة .. إنشاء جمعية متخصصة لرعاية المرضى النفسيين في المدينة

لأول مرة .. إنشاء جمعية متخصصة لرعاية المرضى النفسيين في المدينة
weam.co/602849
الوئام-متابعات

أعلنت إمارة المدينة المنورة إنشاء جمعية متخصصة لرعاية المرضى النفسيين “إيواء” في المدينة المنورة لتقوم بخدمتهم في الرعاية والايواء والتأهيل وتوفير جميع الخدمات لهم.
وقالت وزارة العمل إن الجمعية تعد  الأولى من نوعها التي تُعني بالمرضى النفسيين بمنطقة المدينة المنورة ولتكون حاضنة لهم

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