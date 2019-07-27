التعليقات: 0

الرئيس الغيني يؤكد دعمه للسعودية: اعتداءات إيران لا تهدد المملكة وحدها بل تهدد العالم

الرئيس الغيني يؤكد دعمه للسعودية: اعتداءات إيران لا تهدد المملكة وحدها بل تهدد العالم
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-01-30 12:35:18Z | |
weam.co/602867
وكالات - الوئام

قال الرئيس الغيني ألفا كوندي، إن الاعتداءات التي تقوم بها إيران في منطقة الخليج تعد إرهابا ويجب مواجهته.

وأضاف كوندي، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت: “يتوجب الوقوف في وجه هذا الإرهاب بكل حزم”.

ودعا كوندي، إلى دعم ومؤازرة المملكة العربية السعودية في وجه ما وصفه بـ”الإرهاب”، مضيفا: “يمكنني القول إن الإرهاب، الذي يستهدف اليوم المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، هو الإرهاب نفسه، الذي يهدد بقية العالم”.

وتابع: “هذه ظاهرة عالمية وخطر كبير يجب الوقوف في وجهه بجدية وحزم، ويتوجب علينا جميعا الوقوف مع المملكة العربية السعودية، والتضامن معها في وجه هذا الإرهاب”.

وقال: “عندما قررت المملكة العربية السعودية أن تشكل جبهة، وتحالفا لمحاربة الإرهاب، كانت غينيا سباقة إلى الانخراط في هذا التحالف”.

وتابع: “كنا من الدول الأولى، التي أعلنت دعم جهود المملكة لمواجهة خطر الإرهاب، وهو موقف نابع من قناعتنا بقدرة المملكة، على مواجهة الإرهاب بمختلف أنواعه”.

وأوضح الرئيس الغيني أن العلاقات، التي تربط غينيا بالمملكة العربية السعودية قوية لأسباب تاريخية.

روابط ذات صلة

الشرطة تقبض على متهمين سرقا مساجد بالرياض

الشرطة تقبض على متهمين سرقا مساجد بالرياض

تم اغلاق بلاغكم!

تم اغلاق بلاغكم!

القيادة تعزي الرئيس المؤقت لجمهورية تونس في وفاة الباجي قايد السبسي

القيادة تعزي الرئيس المؤقت لجمهورية تونس في وفاة الباجي قايد السبسي

السعودية: على المستوردين العالميين للطاقة تأمين شحناتهم عبر مضيق هرمز

السعودية: على المستوردين العالميين للطاقة تأمين شحناتهم عبر مضيق هرمز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>