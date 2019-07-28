بالصور.. إصابات واعتقالات للاجئين سوريين تظاهروا ضد طردهم من إسطنبول

الوئام - متابعات

أصيب عدد من اللاجئين السوريين واعتُقل آخرون، السبت، عندما فضت قوات الأمن التركية تظاهرات نظموها ضد قرار السلطات بطردهم من البلاد بزعم الإقامة المخالفة، في منطقة “سراج خانه” في بلدة “فاتح”، قلب مدينة إسطنبول.

وشهدت التظاهرات، وفقا لصحيفة زمان التركية، مشادات ومشاجرات بين المتاظهرين ومجموعة تركية رافضة لتواجد السوريين في تركيا.

ورفعت المجموعة الرافضة لتواجد السوريين لافتات مدون عليها: “تركيا للأتراك وستظل للأتراك”.

التظاهرات الخاصة بالسوريين خرجت ظهر اليوم للاعتراض على قرار ولاية إسطنبول بشأن ترحيل اللاجئين السوريين غير المقيدين في المدينة إلى المدن المسجلين بها.

المجموعة المؤيدة لبقاء السوريين داخل تركيا، رفعت لافتات مدون عليها: “كونوا أنصارًا للمهاجرين”، و”نحن أمة واحدة”، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة.

اللافتة الأبرز كانت تحمل صورة للسياسي اليميني الهولندي زعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز، المعروف بتشدده، يقول: “فليرحل الأتراك (من هولندا)، وفي المقابل صورة نائب حزب الحركة القومية سينان أوغان، يقول: “فليرحل السوريون (من تركيا)”، موضحين أنه لا فرق بينهما.