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تعهد بإقامة استثمارات جديدة في المناطق

رئيس الوزراء البريطاني: «بريكست» فرصة اقتصادية هائلة

رئيس الوزراء البريطاني: «بريكست» فرصة اقتصادية هائلة
weam.co/602889
لندن- الوئام:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يعد فرصة اقتصادية هائلة من أجل القيام بأمور لم يكن يسمح بالقيام بها منذ عقود.

وتعهد جونسون خلال خطاب ألقاه في مدينة مانشستر بإقامة استثمارات جديدة في المناطق التي صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما تعهد بتسريع المفاوضات بشأن الاتفاقيات التجارية لمرحلة ما بعد “بريكست”، وإنشاء موانئ حرة من أجل دعم الاقتصاد.

ووعد بوريس جونسون بمنح المزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية، وتعزيز البنى التحتية للاتصالات والنقل.
وأضاف أن استعادة السيطرة لا تعني فقط أن وستمنستر ستسترد سيادتها من الاتحاد الأوروبي، وإنما تعني أيضا أن قرانا ومدننا وقطاعاتنا ستكتسب استقلالية.

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