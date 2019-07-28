«اللهيبي» يرعى حفل السباق على كأس وزارة التعليم

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

نيابة عن وزير التعليم رعي المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي عصر يوم أمس السبت حفل السباق السادس والذي أقامه نادي الفروسية بالطائف.

وتكوّن السباق من عدة أشواط كان الشوط السادس منها على كأس وزارة التعليم لجميع الدرجات “إنتاج ثلاث سنوات” ومسافته 2000 متر ومجموع جوائزة 120 ألف ريال.

وحصل على المركز الأول الجواد اعطاك لعبدالله بن محمد بن ناصر الطخيم وفي نهاية الشوط سلم اللهيبي الكأس لصاحب الجواد الفائز “اعطاك”.

ونقل اللهيبي تهاني معالي وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ لصاحب الجواد الفائز مبدياً سعادته بمشاركة وزارة التعليم في هذه الرياضة الأصيلة مشيرا الى أهمية هذه الرياضة واحتكاك الطلاب بمثل هذه الأنشطة وممارستهم.

ومقدما شكره وتقديره لنادي الفروسية على حسن الإعداد والتنظيم ومثمنا كذلك جهود كشافة الطائف على مشاركتها المتميزة في هذا السباق الفروسية ومتمنيا للجميع التوفيق.