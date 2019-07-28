التعليقات: 0

نيابة عن وزير التعليم

«اللهيبي» يرعى حفل السباق على كأس وزارة التعليم

«اللهيبي» يرعى حفل السباق على كأس وزارة التعليم
weam.co/602897
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

نيابة عن وزير التعليم رعي المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي عصر يوم أمس السبت حفل السباق السادس والذي أقامه نادي الفروسية بالطائف.

وتكوّن السباق من عدة أشواط كان الشوط السادس منها على كأس وزارة التعليم لجميع الدرجات “إنتاج ثلاث سنوات” ومسافته 2000 متر ومجموع جوائزة 120 ألف ريال.

وحصل على المركز الأول الجواد اعطاك لعبدالله بن محمد بن ناصر الطخيم وفي نهاية الشوط سلم اللهيبي الكأس لصاحب الجواد الفائز “اعطاك”.

ونقل اللهيبي تهاني معالي وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ لصاحب الجواد الفائز مبدياً سعادته بمشاركة وزارة التعليم في هذه الرياضة الأصيلة مشيرا الى أهمية هذه الرياضة واحتكاك الطلاب بمثل هذه الأنشطة وممارستهم.

ومقدما شكره وتقديره لنادي الفروسية على حسن الإعداد والتنظيم ومثمنا كذلك جهود كشافة الطائف على مشاركتها المتميزة في هذا السباق الفروسية ومتمنيا للجميع التوفيق.

روابط ذات صلة

شاهد: فعاليات موسم الطائف في مولات الرياض وجدة

شاهد: فعاليات موسم الطائف في مولات الرياض وجدة

جامعة نجران تشارك في برامج تدريب المعلمين والمعلمات

جامعة نجران تشارك في برامج تدريب المعلمين والمعلمات

تفاصيل الوظائف الشاغرة في تعليم وادي الدواسر

تفاصيل الوظائف الشاغرة في تعليم وادي الدواسر

التعليم: متابعة الحركة المرورية أمام المدارس من مهام المعلم المناوب ومنسق الأمن

التعليم: متابعة الحركة المرورية أمام المدارس من مهام المعلم المناوب ومنسق الأمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>