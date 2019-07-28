التعليقات: 0

هدفها المساس بسمعة هذه البلاد

الفيصل: من يشكك في خدمتنا للحجاج لديه أغراض سياسية

الفيصل: من يشكك في خدمتنا للحجاج لديه أغراض سياسية
weam.co/602908
مكة المكرمة- الوئام:

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل أن من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن لديه أغراض سياسية هدفها المساس بسمعة هذه البلاد.

وقال الفيصل في لقاء مع قناة الإخبارية: “نحن نفخر ونعتز بخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وخادم الحرمين الشريفين عودنا على أن نبذل قصارى الجهد على راحة خدمة حجاج بيت الله الحرام”.

وتابع الفيصل قائلاً، إن لجنة الحج العليا تقوم بالإشراف التام على جميع أمور الحج طيلة موسم الحج.

وأوضح أمير منطقة مكة، أن لجنة الحج تجتمع بعد انتهاء موسم كل حج لتقييم الخدمات التي قدمت في موسم الحج.

وأشاد الفيصل، خلال اللقاء بجهود رجال الأمن في الحج وفي التيسير على ضيوف الرحمن.

وقال إن “الناس الذين يشككون في الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن هم الذين لا يشكون في صدقها، ويفعلون ذلك لأغراض سياسية بحتة، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن ما يتحدثون عنه عارٍ تماماً عن الصحة”.

ونوه الفيصل إلى أن هناك مليارات الريالات تُصرف على خدمة الحاج والمعتمر، ففي هذا العام دُشن مشروع المياه بتكلفة أكثر من 3 مليارات ريال يخدم فقط المشاعر المقدسة، وسيُدشن الثلاثاء القادم مشروع جديد للكهرباء بأكثر من 1.3 مليار ريال.

روابط ذات صلة

بالصور: ربا الحجاز.. تجند كافة امكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام

بالصور: ربا الحجاز.. تجند كافة امكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وصول 555.338 حاجاً للمدينة المنورة

وصول 555.338 حاجاً للمدينة المنورة

آخرها مشروع طلاء الأسفلت الخافض للحرارة.. أبرز طرق التبريد في موسم الحج

آخرها مشروع طلاء الأسفلت الخافض للحرارة.. أبرز طرق التبريد في موسم الحج

رؤساء مكاتب شئون الحجاج بالمدينة يثمّنون دور المملكة في إدارة منظومة الحج بكفاءة واقتدار

رؤساء مكاتب شئون الحجاج بالمدينة يثمّنون دور المملكة في إدارة منظومة الحج بكفاءة واقتدار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>