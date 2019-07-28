هل تغّير الجماهير موقف إدارة الهلال من عموري؟

الرياض- الوئام:

طالبت جماهير الهلال السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إدارة النادي، الذي يترأسه فهد بن نافل، العدول عن قرارها بإيقاف المفاوضات مع النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، وتجديد مدة إعارته مع “الزعيم”.

وأطلقت جماهير الهلال هاشتاقات “عموري مطلب يابن نافل” و”بن نافل وافق” و”الوليد مطلبنا عموري” عبر تويتر، مبدية رغبتها في استمرار اللاعب الإماراتي في صفوف الهلال الموسم المقبل، بالرغم من غيابه عن أغلب فترات الموسم الماضي للإصابة.

في المقابل، رفض آخرون فكرة تراجع إدارة الهلال عن قرارها، خاصة بعد مماطلة اللاعب في تجديد عقده مع الهلال.

وكان نادي الهلال قرر عدم تجديد عقد صانع الألعاب الإماراتي، بسبب تأخر اللاعب ووكيل أعماله في الرد على عرض النادي.

وتفاعل الجمهور الهلالي بشكل واسع مع الهاشتاقات التي أطلقت عبر تويتر، حتى أصبحت ضمن الأكثر تداولاً في السعودية، مطالبين بسرعة التواصل مع وكيل اللاعب، والاتفاق على تجديد عقد الإعارة.

وكان عمر عبدالرحمن تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خضع على إثرع لعملية جراحية، وغاب عن معظم الموسم الماضي مع الهلال، الذي انتقل إلى صفوف الصيف الماضي قادماً من العين الإماراتي لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.