مسؤول: «من المرجح» دخول قوات من مشاة البحرية الأمريكية فنزويلا

كراكاس -الوئام:

قال دايوسدادو كابيلو نائب رئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي إن من المرجح أن تدخل قوات من مشاة البحرية الأمريكية فنزويلا.

وأضاف كابيلو بعد أسبوع من حدوث مواجهة بين طائرتين عسكريتين للبلدين “إننا قليلون ونحن بلد صغير ومتواضع للغاية وهنا من المرجح أن تدخل قوات مشاة البحرية(فنزويلا)”.

وقال كابيلو أمام تجمع منتدى ساو باولو للساسة والنشطين اليساريين من شتى أنحاء أمريكا اللاتينية “مشكلتهم ستكون الخروج من فنزويلا”.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا هذا العام منذ استخدام خوان جوايدو زعيم الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها

المعارضة بندا في الدستور لتولي الرئاسة بشكل مؤقت في يناير متحججا بأن إعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو

في 2018 غير قانونية.

واعترفت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية بجوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا. وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها تفضل مواصلة استخدام العقوبات والدبلوماسية للضغط على مادورو كي يتنحى ولكنها لم تستبعد العمل العسكري كأحد الخيارات.

واتهم الجيش الأمريكي طائرة فنزويلية مقاتلة بتعقب طائرة للبحرية الأمريكية بشكل عدواني في المجال الجوي الدولي فوق البحر الكاريبي في 19 يوليو تموز. وقالت حكومة فنزويلا إن “طائرة الاستطلاع والتجسس” دخلت مجالها الجوي.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) على طلب للتعليق على تصريحات كابيلو.