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أشاد بالدور السعودي في الوقوف ضد طهران

محامي ترامب: أخطاء إيران قاتلة وسببها الإدارة الأمريكية السابقة

محامي ترامب: أخطاء إيران قاتلة وسببها الإدارة الأمريكية السابقة
weam.co/602925
وكالات - الوئام

قال محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رودي جولياني، وعمدة نيويورك السابق، إن تدخلات النظام الإيراني الحالية مميتة.
وشدد جولياني على أن العقوبات الأمريكية ضد طهران عرضت النظام الإيراني لضربات لم يتوقعها، مشيراً إلى أن تصرفات النظام الإيراني الحالية ما هي إلا نتيجة لسياسة الإدارة الأمريكية السابقة التي “لم تكن قوية بما فيه الكفاية” بحسب ما ذكرت صحيفة “عكاظ”.
وأشاد جولياني بالدور السعودي في المنطقة بوصفها البلد الوحيد الذي يقف في وجه التدخلات الإيرانية.
كما نوه بقدرة المقاومة الإيرانية في المنفى على العمل من أجل تغيير النظام الإيراني، وأوضح أنه في حال استمرار الحكومات الأوروبية في الرضوخ لابتزازات إيران “سنجعلهم يخجلون تجاه أي خطوة يقبلون عليها”.
وأشار جولياني إلى أن المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات في الداخل الإيراني هي دليل واضح على نجاح الإجراءات الأمريكية، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي في الوقت الحاضر فرض المزيد من العقوبات وتشديد الخناق الاقتصادي عليه على الرغم من التعنت الإيراني.
وأوضح أن المهادنات بين الحكومات الأوروبية والنظام الإيراني هي “ورقة مصالح لا أكثر” وليس هناك أي خطة لمقاربات جديدة في منطقة الشرق الأوسط، لأن إيران ليست وحدها في المنطقة.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة البريطانية الجديد بوريس جونسون ليس حريصاً على توقيع اتفاقات التجارة وكسب الأموال عن طريق إيران، وانضمام فرنسا وألمانيا لنفس الخطوة يؤدي بالمحصلة لعزل النظام إيران.
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الأحد / 25 / ذو القعدة / 1440 هـالاحد 28 يوليو 2019 01:31
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