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كوريا الجنوبية تريد منعه من السفر

القبض على سباح في بطولة العالم لتورطه في تحرش جنسي

القبض على سباح في بطولة العالم لتورطه في تحرش جنسي
weam.co/602943
جوانجو - وكالات - الوئام

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على سباح أجنبي، على هامش بطولة العالم للسباحة، بسبب ادعاءات حول تورطه في
عملية تحرش جنسي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.
وأوضحت الشرطة المحلية في كوريا الجنوبية أن السباح البالغ من العمر 22 عاما ألقي القبض عليه لاتهامه بالتحرش الجنسي بسيدة تبلغ من العمر 18 عاما في ملهى ليلي في الثالثة من صباح الأحد.
واتصلت السيدة بالشرطة على الفور وتم اعتقال السباح في موقع الحادث، لكن دون الكشف عن هويته.
ونفى السباح ادعاءات التحرش الجنسي في حضور أحد المحامين من بلاده.
وأكدت الشرطة أنها تسعى لمنع سفر السباح، الذي ألمحت إلى فوزه بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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