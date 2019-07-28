رئيس سابك السعودية: لسنا مهتمين بالاستحواذ على كلارينت

الرياض- الوئام:

قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد إن شركته ليست مهتمة بالاستحواذ على شركة الكيماويات السويسرية كلارينت، وتعتبر حصتها البالغة 25 بالمئة فيها بمثابة “استثمار استراتيجي طويل الأمد”.

وذكر البنيان خلال مؤتمر صحفي أنه فور تغير ظروف السوق، ستجري سابك جولة أخرى من المحادثات بخصوص المشروع المشترك مع كلارينت، والتي أجلتها الشركتان.

كانت كلارينت قالت يوم الخميس إنه جرى تعليق محادثات المشروع المشترك مع سابك أكبر مساهميها بسبب خلافات حول أسعار الأصول، في انتكاسة جديدة لشركة صناعة الكيماويات السويسرية التي استقال رئيسها التنفيذي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.