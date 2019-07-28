التعليقات: 0

صالحي أبغ أعضاء البرلمان

إيران تعتزم استئناف العمل في مفاعل آراك للماء الثقيل

إيران تعتزم استئناف العمل في مفاعل آراك للماء الثقيل
weam.co/602949
إيران - وكالات - الوئام

قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أبلغ نوابا، اليوم الأحد، بأن إيران ستستأنف العمل في مفاعل آراك النووي للماء الثقيل.
ونسبت الوكالة تقريرها إلى نائب في البرلمان حضر الاجتماع.
ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية.

روابط ذات صلة

متحدث إيراني: بدء العد التنازلى لانتاج 300 كلجم من اليورانيوم المخصب

متحدث إيراني: بدء العد التنازلى لانتاج 300 كلجم من اليورانيوم المخصب

إيران: الاتحاد الأوروبي تعهد بإنقاذ الاتفاق النووي رغم قرار ترامب

إيران: الاتحاد الأوروبي تعهد بإنقاذ الاتفاق النووي رغم قرار ترامب

إيران تعتزم خفض صادراتها من الماء الثقيل لاكتفاء السوق الدولية

إيران تعتزم خفض صادراتها من الماء الثقيل لاكتفاء السوق الدولية

بعد تخطي مخزون الماء الثقيل.. بريطانيا تدعو إيران للالتزم التام بالاتفاق النووي

بعد تخطي مخزون الماء الثقيل.. بريطانيا تدعو إيران للالتزم التام بالاتفاق النووي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>