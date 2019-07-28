التعليقات: 0

إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة

السعودية تبدأ المرحلة التالية لخصخصة مطاحن الدقيق في 31 يوليو

السعودية تبدأ المرحلة التالية لخصخصة مطاحن الدقيق في 31 يوليو
weam.co/602967
الرياض- الوئام:

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الأحد إن المرحلة التالية من بيع مطاحن الدقيق التابعة لها ستبدأ يوم الأربعاء، والتي ستشمل “إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية”.

كانت المؤسسة تلقت طلبات التأهيل في 2018، واختارت بعد ذلك العارضين المحتملين.

يأتي بيع قطاع مطاحن الدقيق السعودي في إطار إصلاحات واسعة النطاق لاقتصاد المملكة، واجتذب اهتمام بعض من أكبر شركات الأنشطة الزراعية في العالم.

ولم تذكر مؤسسة الحبوب السعودية أسماء العارضين المؤهلين.

روابط ذات صلة

رئيس سابك السعودية: لسنا مهتمين بالاستحواذ على كلارينت

رئيس سابك السعودية: لسنا مهتمين بالاستحواذ على كلارينت

«العقاري»: إيداع الدعم للمستفيدين قبل نزول الرواتب

«العقاري»: إيداع الدعم للمستفيدين قبل نزول الرواتب

محامي ترامب: أخطاء إيران قاتلة وسببها الإدارة الأمريكية السابقة

محامي ترامب: أخطاء إيران قاتلة وسببها الإدارة الأمريكية السابقة

الرئيس الغيني يؤكد دعمه للسعودية: اعتداءات إيران لا تهدد المملكة وحدها بل تهدد العالم

الرئيس الغيني يؤكد دعمه للسعودية: اعتداءات إيران لا تهدد المملكة وحدها بل تهدد العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>