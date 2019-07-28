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غالبيتهم توجهوا إلى المشاعر المقدسة

وصول 588,509 حجاج للمدينة المنورة

وصول 588,509 حجاج للمدينة المنورة
weam.co/602969
المدينة المنورة - متابعات - الوئام

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 588,509 حجاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت الإحصائية أن 437,838 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 150,640 حاجاً.

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