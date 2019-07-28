أرباح “سابك” السعودية تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 10 سنوات

دبي - وكالات - الوئام

تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الربع الثاني هذا العام إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، نظرا لانخفاض الطلب على المواد الكيميائية والبلاستيك.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن بيان للشركة، وهي أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، أن صافي دخل سابك تراجع إلى 12ر2 مليار ريال سعودي (565 مليون دولار)، مقابل 7ر6 مليار ريال في نفس الربع العام الماضي.

وقدر خمسة محللين متوسط 37ر3 مليار ريال لأرباح “سابك”.

وتسبب الانكماش في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك صناعة السيارات، في تراجع الطلب على البلاستيك والمواد الكيميائية، ما أدى إلى سلسلة من التحذيرات بشأن الأرباح في عدة شركات مثل “BASF SE” الألمانية للكيماويات.

وقال الرئيس التنفيذي لسابك، يوسف عبد الله البنيان إنه على الرغم من أن انخفاض أسعار البتروكيماويات أثر سلبا على نتائج سابك في الربع الثاني، بقي الأداء التشغيلي قويا، ولا تزال سابك متفائلة بشأن أساسيات الصناعة على المدى الطويل، وتواصل الاستثمار من أجل النمو.

وأفادت الشركة بأن مبيعات الربع الثاني تراجعت إلى 87ر35 مليار ريال، مقابل 28ر43 مليار ريال في نفس الفترة العام الماضي. كما تراجعت أرباح التشغيل إلى 83ر4 مليار ريال مقابل 83ر10 مليار ريال.

وذكرت “سابك” أن الطاقات الجديدة في خطوط الإنتاج الرئيسية والتي شكلت ضغوطا على أسعار منتجات سابك وهامش الأرباح في النصف الأول من عام 2019 من المتوقع أن تستمر في التأثير على أرباح الشركة في النصف الثاني من العام نفسه.