التعليقات: 0

تستند إل توصيات الامم المتحدة بحق القاصرين

المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان: أطفالنا يحتاجون حماية دولية

المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان: أطفالنا يحتاجون حماية دولية
weam.co/602975
بيروت - وكالات - الوئام

دعت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان إلى إجراءات أممية فورية، لتأمين حماية دولية للأطفال الفلسطينيين، استنادا إلى قرارات وتوصيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل.
وكشفت المنظمة، في تقرير اليوم، عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت ما يقارب من 2800 طفل منذ بداية العام الحالي، أي ما نسبته 16% من مجمل الاعتقالات، لا زال منهم ما يقارب من 220 طفلا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظروف قاسية وصعبة جداً.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى عشرات الانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين أثناء الاعتقال والتحقيق، كالتعذيب النفسي والجسدي، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع.
وأكدت على أن ممارسات إدارة سلطات الاحتلال مع الأطفال مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين، وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية.
كما دعت المنظمة الفلسطينية، التي تتخذ من مخيم مار الياس قرب بيروت مقرا لها، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في السجون الاسرائيلية، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحقهم، وإلزامها بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والقرارت الدولية لحمايتهم.

روابط ذات صلة

تركيا في مأزق أمام الأمم المتحدة.. تقرير سيئ عن حقوق الإنسان

تركيا في مأزق أمام الأمم المتحدة.. تقرير سيئ عن حقوق الإنسان

الأمم المتحدة: 400 ألف نازح خلال 3 أشهر بسبب التصعيد في سوريا

الأمم المتحدة: 400 ألف نازح خلال 3 أشهر بسبب التصعيد في سوريا

الأمم المتحدة: مقتل 100 مدني في ضربات جوية نفذتها سوريا

الأمم المتحدة: مقتل 100 مدني في ضربات جوية نفذتها سوريا

أمريكا تمنع صدور بيان أممي يدين هدم إسرائيل لمنازل فلسطينيين

أمريكا تمنع صدور بيان أممي يدين هدم إسرائيل لمنازل فلسطينيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>