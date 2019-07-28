القحطاني: تقديم موعد صرف «حساب المواطن»

جدة - الوئام

أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، عبر حسابه على موقع «تويتر» أنه بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك سيتم إيداع مخصص الدعم للمستفيدين من الدفعة الحادية والعشرين يوم (الخميس) الثامن من شهر أغسطس.

يلذكر أنه يتم إيداع المبالغ الخاصة بحساب المواطن في العاشر من الشهر الميلادي، والذي يتوافق هذا العام مع إجازة عيد الأضحى المبارك.