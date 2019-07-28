“الصندوق العقاري” يدعو الجهات الحكومية للتسجيل في بوابة التحصيل

الرياض - الوئام

أعلن صندوق التنمية العقارية جاهزية بوابة التحصيل للجهات الحكومية، التي تسهل عليهم رفع بيانات الاستقطاعات الشهرية لمنسوبيها المستفيدين من الصندوق، عبر البوابة إلكترونياً.

وأضاف الصندوق خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية، مهيباً بالجهات الحكومية سرعة التسجيل في بوابة التحصيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط التالي:https://portal.redf.gov.sa/ar/accounts/Pages/login.aspx?Source

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، إنه تماشياً مع أهداف الصندوق لرفع كفاءة عمليات التحصيل، قامت إدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع قطاع العمليات والخدمات المساندة بتطوير قنوات إلكترونية جديدة، منها بوابة للتحصيل تهدف إلى التسهيل على الجهات الحكومية لرفع بيانات الاستقطاعات الشهرية لمنسوبيها إلكترونياً.

وأوضح أنه تم إنجاز البوابة ويمكن للجهات الحكومية التسجيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق، واختيار إيقونة بوابة التحصيل للجهات الحكومية وتسجيل الدخول، ومن ثم رفع بيانات الاستقطاع لمنسوبيها، مشيراً إلى أن النظام يقوم بالتحقق من الملف المرفق آلياً ومطابقة البيانات المرسلة بالبيانات المسجلة لدى الصندوق وكذلك يتم مراجعتها وتحديثها إلكترونياً.

وأضاف العصيمي أن الصندوق العقاري يسعى من خلال ذلك إلى سرعة إيداع المبالغ الواردة له من الجهات الحكومية في صفحات المستفيدين لديه، وكذلك الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة.

وأشار إلى أن الصندوق أضاف مؤخراً خدمة “الدفع بالبطاقات الائتمانية”، والتي تسمح للمستفيدين بدفع الفواتير من خلال بطاقة الائتمان (Visa أو MasterCard) أو بطاقة مدى، بالإضافة إلى خدمة سداد، ويمكن للمستفيد من الصندوق الدخول عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، والدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات المواطنين، ومن ثم اختيار خدمة السداد وتسجيل الدخول إلى الخدمة ثم تحديد وسيلة الدفع من خلال اختيار سداد فاتورة ببطاقة ائتمانية ثم ادخال بيانات البطاقة والدفع

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استخدوا الأشعة التداخلية لإزالة ورم في عظم الحوض

مدينة “فهد الطبية” تنفذ أول حالة لعلاج الأورام بالتجميد

أنهى فريق من مدينة الملك فهد الطبية، ممثلا في قسم الأشعة التداخلية، أولى عملياته لعلاج الأورام بتقنية التجميد Cryoablation بواسطة الأشعة، لفتاة سعودية تعاني من ورم في عظم الحوض.

وأكد الدكتور فهد الغفيلي، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية، أن المدينة تسعى دوما لتوطين التقنيات الحديثة، خصوصا فيما يتعلق بمجال الأورام، والتي تساعد الأطباء على علاج هذه الحالات وسرعة شفائها، لافتا إلى مواكبة الإصدارات الحديثة في المجال الطبي الذي سيساهم في مواصلة العمل نحو تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية لتقديمها للمرضى.