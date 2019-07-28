إغلاق 127 منشأة مخالفة وإتلاف 320 كيلو لحوم فاسدة بالجبيل

واس- الوئام

نفذت بلدية محافظة الجبيل والبلديات التابعة عددًا من الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والصحية خلال يوليو الجاري، نتج عنها إغلاق 127 منشأة مخالفة الاشتراطات الصحية للمنشآت ومصادرة 320 كيلو جرام من لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع جميع الأمانات والبلديات، على المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة, بهدف تعزيز الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية أسفرت عن رصد 244 مخالفة، وإغلاق 127 منشأة، إلى جانب إتلاف 320 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أن عملية الضبط تمت من خلال الجولات الميدانية التي تنفذها البلدية على محال بيع الأغذية والتي شملت المطاعم ومحال إعداد المواد الغذائية وأسواق اللحوم والأسماك والدواجن ومحال الجزارة.

وبيّن أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع وسوء تداول وتخزين الأطعمة وعدم حصول جميع العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض.

وأكد “الدويش” حرص البلدية على متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة, للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وكذلك الحرص على تطبيق العقوبات بحق المخالفين.