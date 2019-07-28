حجر من السماء يثير الرعب في قرية هندية

وكالات - الوئام

عاش سكان إحدى قرى ولاية بهار الهندية، ومزارعو القرى المحيطة بها، حالة من الذعر بعدما ألقت عليهم السماء، بشكل مفاجئ، حجرًا تسبب في حفرة قطرها أكثر من متر، وتصاعد الدخان منها.

وفر المزارعون بجلودهم بعد سماع دوي ارتطام شيء بالأرض، وتصاعد الدخان من مكان سقوطه، لكنهم عادوا إليه بعد أن تخلصوا من بعض الخوف، فعثورا في الحفرة على حجر معدني يزن 15 كيلوغراما، في حجم كرة قدم.

وفي انتظار الكشف من قبل الخبراء عن عمر الحجر ومصدره وعما إذا كان نيزكا، يتحاشى بعض عمال المزارع الاقتراب من المكان الذي نزل فيه الحجر من السماء.