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التحالف: اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية على نجران

التحالف: اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية على نجران
weam.co/603007
واس- الوئام

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن قوات التحالف أحبطت محاولة حوثية لاستهداف مدينة نجران بعد إسقاط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي.

وأضاف حسب ما أعلنته “سكاي نيوز”، اليوم الأحد، أن التحالف يسعى للقضاء على الإرهاب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي، مشيرًا إلى أن هناك تعامل بحزم من قوات التحالف مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لميليسشيات الحوثي.

وأشار “المالكي”، إلى أن ميليشيات الحوثي تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون، نافيًا صحة ما نشرته ميليشيات الحوثي عن استهداف مطار نجران.

 

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