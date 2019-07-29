استئصال ورم بوزن 20 كيلو غرام لمريضة بمدينة الملك عبدالله الطبية

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

تميز مركز الجراحات التخصصية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بعد نجاحه ضمن فريق طبي تكاملي بإستئصال ورم ضخم لسيدة بالعقد الثالث من العمر بلغ وزنه ٢٠ كغ كانت تعاني من عدم القدرة على البلع والاستفراغ المستمر.

واستقبلت المدينة الطبية الحاله وهي تعاني من سمنه مفرطة حيث كان وزنها ١٦٠ كغم وكانت تعاني من عدم القدرة على البلع وكذلك الشبع السريع والاستفراغ الدائم ومع ذلك زاد وزنها الى ١٨٠ كغم.

وتم على الفور اخضاع المريضه لعدد من الفحوصات والتحاليل اللازمة وكذلك الاشعه المقطعية والتي اظهرت نتائجها وجود ورم ضخم كان هو السبب في زيادة الوزن حيث بلغ وزنه ٢٠ كغم على المبيض مسببا انتفاخ البطن.

واجتمع الفريق الطبي المكون من استشاري جراحة ورئيس قسم الاورام النسائية الدكتور أحمد غازي ومساعدة الدكتور غزاله وكذلك فريق التخدير الدكتور محمد حمدي والدكتور محمد محسن ورئيس طاقم التمريض بغرفة العمليات أ. أحمد علي وذلك لوضع خطه العلاج حيث تقرر اجراء عملية استئصال لكامل الورم، وتم تحضير الحاله حيث اجريت العملية والتي استغرقت ٤ ساعات تكللت بالنجاح التام ولله الحمد والمنه وتم بعدها متابعة الحاله حتى تماثلت للشفاء وتم خروجها وهي تتمتع بصحة وعافية.

ويتميز قسم الجراحات التخصصية بالمدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادره وغيرها الكثير نظير ما تمتلكة المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.