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لتطبيق اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني

وزارة الإعلام تبدأ في حجب صحف القبائل والمناطق

وزارة الإعلام تبدأ في حجب صحف القبائل والمناطق
weam.co/603064
الرياض- الوئام:

كشفت مصادر أن وزارة الإعلام بدأت مؤخراً بحجب الصحف والمواقع الإلكترونية المنوبة للقبائل والعوائل والمناطق.

وبحسب التفاصيل فقد أشارت مصادر إلى أن هذا التحرك من وزارة الإعلام لتطبيق اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني التي اعتمدها وزير الإعلام قبل عدة أشهر.

وأضافت المصادر ان الوزارة استدعت ملّاك الصحف الالكترونية التي تتسمى بأسماء القبائل والعوائل والمحافظات والمناطق لتغيير مواقعهم أو تغيير أسمائها وفق اللائحة الجديدة وإلا ستتعرض للحجب .

وتشير مصادر لــ”الوئام” أن التغيير يشمل منصات التواصل للتابعة لهذه المواقع ولمن يملكون منصات على موقع سناب شات ووفقا لذات المصادر فإن سيتم تنبيههم بحذف السناب أو تغيير الاسم.

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