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حدثًا مروعًا وقع في يزد الايرانية

انتحار عائلة إيرانية كاملة وسط ظروف غامضة

انتحار عائلة إيرانية كاملة وسط ظروف غامضة
weam.co/603072
متابعات- الوئام:

أقدمت أسرة إيرانية مكونة من 4 أشخاص، على الانتحار في محافظة ”يزد“ وسط إيران، وفقًا لمصدر أمني إيراني.ونقلت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية عن مصدر أمني في المحافظة قوله، إن حدثًا مروعًا وقع في يزد، حيثُ انتحر 4 أفراد من عائلة واحدة.

وأضاف المصدر أن الأم، وهي ليست من سكان محافظة يزد، حقنت نفسها بنسبة عالية من الأنسولين للانتحار، وأن 3 من أطفالها، (فتاتين وصبي)، أقدموا على الانتحار عن طريق تناول حبوب سامة.

وأشار المصدر، وفقًا للوكالة، إلى أن دوافع الانتحار الجماعي غير واضحة ومعلومة بعد، مؤكدًا استمرار عمليات التحقيق لمعرفة أسباب ودوافع الانتحار.

وتُعد محافظة يزد واحدة من المحافظات، التي تشهد نسبة عالية من معدلات البطالة والفقر في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها إيران، جراء الفساد فيها والعقوبات الأمريكية.

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