بومبيو: طهران رفضت أن أخاطب مواطنيها من داخل إيران

واشنطن- الوئام:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن طهران رفضت عرضه بالسفر إلى إيران ومخاطبة الشعب الإيراني مباشرة .وجاء في تغريدة لبومبيو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي عرضت مؤخرا السفر إلى طهران والحديث مباشرة إلى الشعب الإيراني، ولم يقبل النظام هناك عرضي هذا.

وأضاف في تغريدة ثانية : إننا لا نخشى من قدوم جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني إلى أمريكا حيث يتمتع بحق التحدث بحرية. هل حقائق نظام خامنئي سيئة للغاية لدرجة أنه لا يستطيع السماح لي بالقيام بنفس الشيء في طهران؟ ماذا لو سمع شعبه

الحقيقة ، غير منقحة، وغير مختصرة؟ .

وكان بومبيو قد عرض في في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج” إنه مستعد للذهاب إلى العاصمة الإيرانية ومخاطبة الشعب الإيراني بشأن السياسة الخارجية لبلاده، مضيفا :”بالتأكيد، لو تلقيت دعوة، سوف يكون من دواعي سعادتي أن أكون هناك … إنني أحب أن أنتهز فرصة كي أكون هناك، ليس لدواعي الدعاية، وإنما لكشف الحقيقة للشعب الإيراني بشأن ما تقوم به إدارتهم

وكيفية إلحاقها الضرر بإيران”.

ومن جانبه رد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي على طلب بومبيو : يمكن لمراسلتنا، السيدة مرضية هاشمي، إجراء مقابلة مع بومبيو وبإمكانه الإفصاح عما يريده، نحن لا نتهرب من سماع الرأي الآخر.

وكان قد جرى احتجاز هاشمي، الصحفية والمذيعة بقناة “برس تي في” الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة لعدة أيام مطلع العام الجاري، دون توجيه اتهامات لها.