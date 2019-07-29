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تبحث عن أمهر الكفاءات

فتح باب القبول للخريجين والخريجات في مشروع نيوم

فتح باب القبول للخريجين والخريجات في مشروع نيوم
weam.co/603096
الرياض- الوئام:

أعلن مشروع نيوم فتح باب القبول للخريجين والخريجات لعام 2019 وتبحث نيوم عن أمهر الكفاءات من الخريجين والخريجات لتخطي المألوف وذلك بانضمامهم إلى برنامج (NEOM GrOW).

ومن ضمن الشروط المؤهِّلة: يستهدف برنامج NEOM GrOW الخريجين الجدد. ويجب على المتقدمين منهم حتى يستوفوا متطلبات التقديم أن يكونوا قد تخرجوا بالفعل إما في عام 2018م أو 2019م، وألا يكونوا موظفين حالياً. كما يجي عليهم استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 4.0 وإجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة والقدرة على إظهار الاهتمام الشخصي بالبحث والابتكار والقيادة وأن يكون التخصص الجامعي في أحد المجالات التالية:

المحاسبة- الطيران – علوم البيئة -الصحة والرفاهية -تقنية المعلومات-القانون- التسويق-إدارة المشاريع- إدارة الأنشطة الرياضية-
هندسة الاتصالات-التخطيط الحضري والعمراني.

وسيتم التسجيل في قسم التوظيف بموقع نيوم الإلكتروني على الرابط:
http://careers.neom.com/signup-jobseeker/graduate-program-rules

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