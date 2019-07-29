شاهد: روبوتات للنفط والفضاء صممها موهوبون سعوديون بالرياض

الرياض- الوئام:

نجح الطلاب والطالبات الموهوبون في وحدة (الروبوت) من تصميم عدد من الروبوتات الخاصة بصناعة النفط و روبوت المدينة الذكية وسباق الفورميلا ولعبة البولينج ببرنامج موهبة الاثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والابداع ويتم اقامته بمدارس منارات الرياض. لمدة ثلاثة اسابيع بمشاركة 500 موهوب وموهوبة من مختلف مدارس مدينة الرياض.

واوضح رئيس البرنامج أ. طارق الزامل انه يتم تدريب الموهوبين والموهوبات على لغات برمجة الروبوت، والتعريف ان البرمجة تتم بناء على الغرض المراد من تصميم الروبوت له. وتم التدريب على التخطيط لبرمجة الروبوت، كما تم تدريبهم على دراسة تطبيقات الروبوت في صناعة النفط، وتطبيقات الروبوت في المدينة الذكية وفي سباقات السيارات، ودراسة تطبيقات الروبوت في البيئات المختلفة.

مؤكدا عن البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات الى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات سوية.