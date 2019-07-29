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رفض ضم مدافعه نيلسون سيميدو

برشلونة يرفض رحيل لاعبه لمانشستر سيتي

برشلونة يرفض رحيل لاعبه لمانشستر سيتي
weam.co/603121
برشلونة - الوئام:

أكدت تقارير صحافية إسبانية أن برشلونة رفض عرضاً من مانشستر سيتي الإنجليزي لضم مدافعه البرتغالي نيلسون سيميدو خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة سبورت إن مانشستر سيتي تواصل مع إدارة برشلونة خلال الفترة الماضية، من أجل ضم سيميدو لصفوفه.
وأكدت الصحيفة أن رد برشلونة جاء بالرفض، وأنه غير مستعد للتفاوض حول اللاعب، وإذا أراد النادي الإنجليزي ضم اللاعب فعليه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي تبلغ 100 مليون يورو.

وأشارت سبورت إلى أن وكيل أعمال سيميدو، خورخي مينديز، كان له دور في اهتمام مانشستر سيتي، بعدما تعثرت مفاوضات نقل لاعب يوفنتوس الإيطالي، جواو كانسيلو، إلى صفوف “السيتيزنز”.

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