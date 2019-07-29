«كاف» يحدد مواعيد تصفيات مونديال 2022

القاهرة- الوئام:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد مباريات الدور التمهيدي من تصفيات بطولة كأس العالم 2022، التي ستستضيفها قطر.

وذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم تحديد الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، لإقامة مباريات الذهاب والإياب في الدور التمهيدي لتصفيات مونديال 2022.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن إعفاء 27 منتخباً من تصفيات الدور التمهيدي، من ضمنها منتخب مصر والجزائر وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا وكوت ديفوار والكاميرون.

وسيشارك في التصفيات التمهيدية منتخبات سيشل وساو تومي وجيبوتي وإريتريا وغامبيا وجنوب السودان وموريشيوس وليبيريا وإثيوبيا وتشاد وبوتسوانا وجزر القمر وغينيا الإستوائية وليسوتو وبورندي وروندا وأفريقيا الوسطى والسودان وملاوي وأنغولا وغينيا بيساو وموزمبيق وسيراليون وناميبيا.