هيئة التخصصات: القبول لدبلوم الدراسات العليا الصحية مطلع أغسطس

الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن المنشآت الصحية المعتمدة لبرنامج دبلوم الدراسات العُليا السعودي ستفتح لديها باب القبول للالتحاق بالبرنامج بداية شهر أغسطس 2019م، منوهة إلى أنه يمكن زيارة موقع الهيئة للتعرف على المراكز المعتمدة للبرنامج.

ويعد برنامج دبلوم الدراسات العليا من البرامج التي أنشأتها الهيئة لتكون مساراً جديداً للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بمسمّى “دبلوم الدراسات العليا السعودي ” والذي يؤهّل إلى درجة نائب/أخصائي أوّل في التخصّص بعد إكمال الخبرات النظامية.

ويحقق البرنامج عددا من الأهداف أبرزها: زيادة الطاقة الاستيعابيّة للالتحاق في برامج الدراسات العليا التخصصيّة بالمملكة من خلال طرح مسار جديد، وإتاحة المجال أمام القطاعات الصحيّة الحكوميّة والخاصّة بالمملكة لتأهيل منسوبيها علمياً ومهنياً.

وتحسين جودة الخدمات الصحيّة المقدّمة في القطاع الصحّي الحكومي والخاصّ بالمملكة بزيادة عدد الممارسين الصحيين المؤهّلين على درجة نائب / أخصّائي أوّل في التخصّصات الصحيّة المختلفة.

وتحسين جودة الخدمات الصحيّة المقدّمة من قبل المنشآت الصحيّة المشاركة في تنفيذ البرنامج من خلال اندماجها في العمليّة التدريبيّة واستفادتها من الدعم العلمي المقدّم من قبل الهيئة لبرامج الدراسات العليا، والعمل على سعودة الوظائف على درجة نائب / أخصائي أوّل في التخصّصات الصحيّة المختلفة، والاستفادة من الإمكانات البشريّة والتجهيزات المتاحة لدى عدد من المنشآت الصحيّة الغير مشاركة في التدريب وإتاحة المجال لها في المشاركة في العمليّة التدريبيّة لبرامج دبلوم الدراسات العليا السعودي.

وخلق بيئة جاذبة في عدد من المنشآت الصحيّة الحكوميّة والخاصّة من خلال توفّر برامج تدريبيّة لديها لتشجيع الممارسين الصحيّين السعوديّين للتعيّن بها، وإشغار الوظائف من فئة طبيب عامّ أو أخصّائي من شاغليها بعد تأهيلهم إلى درجة نائب / أخصّائي أوّل والاستفادة منها لتوظيف خرّيجين جدد.