فلكية جدة: ظهور ​​«أندروميدا» أكبر من القمر في أغسطس 2019.. إشاعة

جدة- الوئام:

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان معلومات غير صحيحة انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي تتحدث أنه في هذا الصيف وعند منتصف الليل ستكون مجرة ​​أندروميدا مشرقة مرئية للعين المجردة وقطرها أكبر من البدر في ظاهرة كونية فريدة من نوعها حدثت اخر مرة قبل 150 مليون سنه.

والصحيح أن مجرة اندرو ميدا لن تكون كبيرة وساطعة مثل الصورة التي يتم تداولها، ولكن يمكن رؤيتها بالعين المجردة في الليالي الخالية من وجود القمر في قبة السماء عند رصدها موقع مظلم جدا بعيدا عن أضواء المدن، حيث تبدو كلطخة ضبابية كبيرة خافته وباهته بدون الحاجة لأجهزة رصد كما فعل الراصدين القدماء للسماء.

مجرة اندروميدا هي أقرب مجرة حلزونية كبيرة إلى مجرتنا درب التبانة حسب المقاييس الكونية ، ولكنها بعيدة جدا بعكس ما قد يعتقد البعض عند رؤيتها بالعين المجردة .

وإذا قررت أن تخوض تجربة رؤية مجرة اندروميدا عليك أن تعرف موقع المجرة وتبحث عن موقع بعيد عن أضواء مدينتك وان تكون السماء صافية وبمجرد العثور على المجرة بالعين المجردة أو من خلال المنظار الثنائي يفضل بعد ذلك استخدام التلسكوب لرؤية المزيد من تفاصيل مجرة اندروميدا فالمنظر سوف يكون في غاية الجمال.