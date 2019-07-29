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أصبح العدد 18 دولة

أفغانستان وموريتانيا والجابون تنضم إلى “التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب”

أفغانستان وموريتانيا والجابون تنضم إلى “التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب”
weam.co/603143
الرياض - وكالات - الوئام

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أن كلا من أفغانستان وموريتانيا والجابون أوفدت ممثلين لها للبدء في العمل بمقر مركز التحالف بالرياض.
وقال وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، إنه إجمالي عدد الدول في التحالف أصبح 18 دولة، مع توقعات بزيادة هذا العدد بنهاية العام الحالي.
وهذه الدول هي: الأردن وأفغانستان والإمارات والبحرين وبنجلاديش وجزر القمر والسعودية والسودان وعمان والجابون وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر واليمن.
يذكر أن التحالف يتكون من 41 دولة تعمل سويا لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف، والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وتم إعلان تأسيس التحالف في ديسمبر (كانون أول) من عام 2015، بقيادة السعودية.

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