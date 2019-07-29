القبض على ثلاثة متهمين بالضلوع في حادثة سلب وانتحال صفة رجل أمن بالرياض

الرياض- الوئام:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على ثلاثة متهمين ، مواطن ومقيمان من الجنسيتين الهندية والباكستانية وتترواح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع ، وذلك لضلوعهم بارتكاب حادثة سلب مقيمَين إثنين بحي منفوحة وسط العاصمة الرياض وذلك بانتحال الأول صفة رجل أمن واستيقاف المجني عليهما ، وتمكين رفيقيه من سلب مبلغ مائة وتسعون ألف ريال عائدة لمحل تموينات غذائية يعملان به .

وقد ضُبِط بحوزة المتهمين مبلغ مالي تجاوز (٦٨.٠٠٠) ريال وسبيكة ذهبية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الاولية بحقهم اقرّوا بما نسب اليهم, حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.