إيران والعراق يتفقان على إنشاء صناديق استثمار وبورصة سلع

طهران - وكالات - الوئام

قالت وكالة أنباء فارس إن إيران أبرمت مع العراق مذكرة لإنشاء صناديق استثمارية مشتركة، مضيفة أنه تم الاتفاق على إنشاء بورصة للسلع الإيرانية مع العراق.

يأتي ذلك في ظل مساعي طهران للخروج من المأزق الاقتصادي مع تصاعد وتيرة العقوبات الأميركية وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

جرت مراسم توقيع المذكرة في طهران اليوم الاثنين، بين رئيس منظمة البورصة الايرانية وعلاء عبدالحسين الساعدي رئيس هيئة الاوراق المالية العراقية.

وتشمل المذكرة أيضا، انشاء فرع لبورصة السلع الايرانية في العراق وايجاد ارضية تصدير واستيراد السلع عبر هذه البورصة، فضلا عن تقديم الاستشارات القانونية والفنية المتعلقة بسوق رأس المال.

وبيّن محمدي أن توحيد النظام القانوني لسوق رأس المال الايراني والعراقي من بنود المذكرة التي ستتابع من قبل لجنة مشتركة.

من جانبه أوضح علاء عبدالحسين الساعدي رئيس هيئة الاوراق المالية العراقي، أن ومع ابرام الاتفاقية فان تبادل المعلومات والخبرات مع ايران، سيجرى بشكل تخصصي ومتقدم.

وأضاف أن الهيئة تسعى لكسب تجارب ايران بمجال اعمال بورصة الأوراق المالية.

من جهته ثانية، أكد السفير العراقي سعد جواد قنديل الذي حضر مراسم التوقيع اليوم، أن المذكرة خطوة كبيرة باتجاه تعاون البلدين، وستسهم بالتعامل الاقتصادي الثنائي.