التعليقات: 0

أكد عودة جميع الاتفاقيات الأمنية المبرمة مسبقًا مع مصر

“العسكري السوداني”: سنسلم أي مطلوب أمني لمصر

“العسكري السوداني”: سنسلم أي مطلوب أمني لمصر
weam.co/603185
القاهرة- الوئام

أكد الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الإثنين، أن السودان لن يتوانى في تسليم أي مطلوب أمني لمصر.

وقال “حميدتي” خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، في القاهرة، أن قوات الدعم السريع هدفها حماية الشعب السوداني وأنه لولا وجودها لعمت الفوضى ودخل السودان في متاهات التقسيم، مبينًا أن المفاوضات السودانية حاليًا تسير بصورة أكثر من ممتازة في انتظار الاتفاق على تشكيل المجالس السيادية.

وأعاد “حميدتي” من جديد، التأكيد على عودة الاتفاقيات التي أبرمت في السابق مع مصر بما فيها جميع الاتفاقيات الأمنية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نفى قائد الدعم السريع وجود أي قوات له بمناطق شهدت عمليات قتل ممنهج في عدة مدن سودانية، مؤكدًا أن هناك تحقيقات مستمرة في هذا الموضوع.

روابط ذات صلة

السودان: “حميدتي” في القاهرة قبل التوقيع على الاتفاق السياسي

السودان: “حميدتي” في القاهرة قبل التوقيع على الاتفاق السياسي

حميدتي قائد الدعم السريع: الاتفاق السوداني يفتح عهدًا جديدًا مع شركاء الثورة

حميدتي قائد الدعم السريع: الاتفاق السوداني يفتح عهدًا جديدًا مع شركاء الثورة

انتشار صور ومقاطع عن فض اعتصام الخرطوم يثير غضباً بين السودانيين

انتشار صور ومقاطع عن فض اعتصام الخرطوم يثير غضباً بين السودانيين

تجار الإبل بالسودان: لا نهتم بالسياسة والثورة

تجار الإبل بالسودان: لا نهتم بالسياسة والثورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>