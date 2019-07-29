تهيئة مواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة لحجاج الداخل

مكة - الوئام- حجب العصيمي

هيئت أمانة العاصمة المقدسة، مواقف حجز السيارات الموجودة بمداخل مكة المكرمة ومقرات الجهات الحكومية المشاركة بأعمال الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ، كما أنهت الأمانة أعمال تشغيل وصيانة المقرات ونظافة دورات المياه العامة بالمواقف، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لتهيئة مداخل العاصمة المقدسة استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأوضح مدير إدارة المرافق بالأمانة المهندس سعيد سمسم، أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات تبلغ 50 ألف مركبة، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز مواقع الدوائر الحكومية المشاركة في موسم الحج، والبالغ عددها 15 دائرةً حكومية، إضافةً إلى تجهيز صالات انتظار الحجيج ومجمعات دورات المياه الموجودة بالمواقف.

وأضاف “سعيد”، أن إدراة المرافق بأمانة العاصمة المقدسة تشرف على مواقف حجز السيارات من خلال أحد العقود المبرمة للقيام بأعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير وتوفير الحواجز الخرسانية وأعمال النظافة المستمرة التي تشمل جميع المواقف المنتشرة على مداخل مكة المكرمة.

ومن ناحية أخرى، يشارك 1500 كشاف من وزارة التعليم وعبر 15 منفذ ومركز خدمة للحجاج في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والطرق المؤدية للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في خدمة ضيوف الرحمن والقادمين من شتى بقاع الأرض، وذلك بتقديم كافة الخدمات المساندة والمتمثلة في استقبال الحجاج والترحيب بهم ومساعدتهم في إنهاء إجراءاتهم ومد يد العون لكبار السن والأطفال وكافة ضيوف الرحمن المتجهين للحرمين الشريفين.

أوضح ذلك مشرف عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم نوح الغانمي، قائلًا: يشارك أبناء وزارة التعليم من الكشافين في خدمة ضيوف الرحمن في كافة المنافذ والطرق المؤدية للحرمين الشريفين عبر المنافذ ومركز خدمة للحجاج في كافة الطرق المتجهة لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمتمثلة في منافذ حفر الباطن، وتبوك، والقريات، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم، والخرج، والقويعية، والطائف، وجدة، والليث، والقنفذة، وشروره، إضافة الى فريق بادر التطوعي في مكة المكرمة، وفريق إيثار التطوعي في المدينة المنورة.

وأضاف “الغانمي”، أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية والذي تنفذه وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي، إدارة النشاط الكشفي من خلال إدارات التعليم في كافة المناطق والمحافظات الحدودية ومراكز خدمة الحجاج في الطرق، ممتد منذ سنوات ويهدف في تخفيف العناء عن الحجاج المسافرين بمساعدتهم في كافة احتياجاتهم التي تمكنهم من مواصلة رحلتهم نحو مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن أبناء كشافة وزارة التعليم يتطوعون ويتنافسون فيما بينهم لتقديم كل ما من شأنه مساعدة الحجيج ومد يد العون لهم لإبراز الوجه المشرق للشباب السعودي المعطاء وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف لرفع نسبة التطوع بين الشباب السعودي.