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لاستكمال إجراءات ترشيحهم ومباشرة مهام وظائفهم

“الحج” تدعو مرشحيها على الوظائف الإدارية المشمولة مراجعة إدارة الموارد البشرية

“الحج” تدعو مرشحيها على الوظائف الإدارية المشمولة مراجعة إدارة الموارد البشرية
weam.co/603201
مكة المكرمة - الوئام

دعت وزارة الحج والعمرة، مرشحين و38 مرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة الحج والعمرة والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 22/09/1440هـ، لمراجعة المقر الرئيسي للوزارة بمكة المكرمة حي الحمراء (الإدارة العامة للموارد البشرية)، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27/11/1440هـ الى يوم الخميس الموافق 29/11/1440هـ، لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبه.

من جانبه أوضح مدير عام الشؤون المالية بوزارة الحج والعمرة خالد الغزلان، أن إجراءات المرشحين والمرشحات التي أعلنت أسمائهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في مؤهل العلم، أقدمية التخرج، اجتياز المقابلة الشخصية.

وأهاب بأن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف، مطالبًا المرشحين والمرشحات إحضار الوثائق المطلوبة بينها أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، و(4) صور شخصية مقاس (4*6) ذو خلفية بيضاء، والعنوان الوطني، والحساب البنكي إضافة إلى أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.

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