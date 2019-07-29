إطلاق جائزة أفضل منشأة سياحية في “موسم الطائف” مصيف العرب

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن إطلاق جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال “موسم الطائف” مصيف العرب ابتدأ من 1 أغسطس المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح سعياً للوصول الى أفضل المستويات في قطاع الإسكان السياحي بمحافظة الطائف، كما تشمل فئات قطاع الإسكان السياحي)الفنادق، الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، الفلل الفندقية التراثية، الوحدات السكنية المفروشة، المنتجعات، النزل السياحية، النزل الزراعية، المخيمات البيئية السياحية) وسيتم اختيار الفائزين من المنشآت بناء على معايير تتم ادارتها من خلال خبراء متخصصين في مجال السياحة والضيافة والصناعة بشكل عام.

ووضعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عدداً من الشروط للترشح للحصول على جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال موسم الطائف، ومن أبرزها؛ أن تكون الرخصة الصادرة من الهيئة سارية، وأن يتم التقيد بالاشتراطات ومعايير التصنيف وجودة الخدمة المقدمة، وعدم وجود شكاوى من النزلاء على المنشأة، وكذلك تطبيق هوية موسم الطائف، وتميز تقييم المنشأة من قبل النزلاء، حيث تدعو الهيئة المستثمرين في قطاع الإسكان السياحي بمحافظة الطائف المشاركة بالجائزة والتسجيل من خلال الرابط التالي http://taifaward.saudiseasons.sa/nomination/index.aspx