آل جابر: استهداف الحوثيين للسوق الشعبي في ال ثابت جريمة بشعة لإرهاب المدنيين الرافضين لهم

الوئام - متابعات

قال محمد آل جابر، سفير السعودية في اليمن، إن إجرام وإرهاب الميليشيا الحوثي المدعومة من ايران لا يتوقف: تعدم ٣٠ أسيرا وتسحل مجاهد قشيرة، وتجند الأطفال، وتقابل بإدانات دوليه محدودة، فتستهدف اليوم بالكاتيوشا سوق شعبي في ال ثابت في جريمة بشعة لإرهاب السكان المدنيين، ومنعهم من الثورة ضدهم وبنفس أسلوب داعش وحزب الله وإيران في سوريا.