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وزير الإعلام اليمني عن “مجزرة سوق آل ثابت”: ماذا ينتظر العالم لإدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية؟

وزير الإعلام اليمني عن “مجزرة سوق آل ثابت”: ماذا ينتظر العالم لإدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية؟
weam.co/603262
الوئام - متابعات

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بقصفها سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، والتي راح ضحيتها 10 من المدنيين الأبرياء و20 جريحاً آخرين بينهم عدد من الأطفال في حصيلة غير نهائية.

وقال الإرياني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن هذه الجريمة المروعة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق أبناء المنطقة كعقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب والمؤيدة للحكومة، تضاف إلى سلسلة جرائمها المرتكبة ضد الإنسانية وتؤكد إرهاب ودموية هذه المليشيا التي لا تتقن سوى القتل وسفك الدماء وبث االخوف في نفوس المواطنين.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام لإدانة هذه الجريمة النكراء والعمل على إدراج المليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية، ودعم الحكومة لاستعادة باقي المحافظات وتثبيت الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني المتفاقمة جراء الانقلاب الحوثي و جرائمه اليومية بحق المدنيين.

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